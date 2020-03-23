Льготный проезд для школьников ограничили в Подмосковье из-за коронавируса

Москва, 23 марта. Школьникам старших классов с 26 марта ограничат льготный проезд в общественном транспорте, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона добавил, что это вынужденная мера для ограничения посещения многолюдных мест. Воробьев отметил, что коронавирус быстро распространяется, им можно заразиться в транспорте. Поэтому власти Подмосковья решили ввести такие строгие меры.

«Действие единой транспортной карты будет приостановлено до 14 апреля. Это важно, чтобы в период трехнедельных каникул дети как можно меньше посещали общественные места», —сказал Воробьев, его слова передает телеканал «360».

Школы региона закрыли 23 марта, учащиеся перешли на дистанционное обучение. Семьям тех детей, которые получали бесплатное питание в школах, выдают продуктовые наборы. Выдачу продуктов контролируют директора школ.

Воробьев попросил жителей региона серьезно отнестись к просьбам властей. Нужно оставаться дома, не рисковать своим здоровьем и здоровьем своих близких.

По последним данным, в регионе зарегистрированы 35 случаев коронавируса. Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о 71 новом случае заражения коронавирусной инфекцией в России за сутки. Число зараженных в стране достигло 438.

Ранее Минздрав России назвал группу людей, для которых коронавирус особенно опасен. Это пожилые россияне, ВИЧ-инфицированные и люди с хроническими болезнями.