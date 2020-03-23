Собянин запретил отключать Интернет и связь пожилым москвичам при нулевом балансе

Москва, 23 марта. Мэр Москвы Сергей Собянин обязал операторов связи не отключать телефоны и Интернет при нулевом балансе у пожилых москвичей. Соответствующее распоряжение опубликовано в его личном блоге.

«Операторы связи обязаны не отключать телефоны и Интернет при нулевом или отрицательном балансе у пожилых и хронически больных москвичей», — сообщил градоначальник.

Собянин также приостановил пени и штрафы для пожилых жителей столицы за просрочку оплаты услуг ЖКХ.

Кроме того, мэр Москвы призвал горожан старшего возраста с 26 марта по 14 апреля в связи с распространением коронавируса соблюдать режим самоизоляции, передает «Вечерняя Москва». Жители столицы старше 65 лет и граждане, имеющие хронические заболевания, обязаны находиться дома, поскольку инфекция представляет для них наибольшую опасность, так как поражает дыхательные органы.

Как уточняет РИАМО, этим категориям москвичей при условии ответственного соблюдения карантина столичные власти выплатят по четыре тысячи рублей: две тысячи будут выплачены авансом, а еще две — по истечении режима.

По данным «ФедералПресс», число больных коронавирусом COVID-19 в России достигло 438. Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что за последние сутки был зарегистрирован еще 71 случай инфицирования. Больше всего носителей вируса в Москве.