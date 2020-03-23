Синоптики предупредили москвичей об аномально высоком атмосферном давлении

Москва, 23 марта. Переменная облачность ожидается в Москве в понедельник, воздух прогреется до 4 градусов тепла, пишут «Метеоновости».

На погоду в столичном регионе влияет скандинавский антициклон. Атмосферное давление будет повышенным и составит 764 мм ртутного столба.

Ветер усилится до 10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Синоптики отмечают, что данные метеорологические условия аномальны.

У некоторых москвичей возможно ухудшение самочувствия. Погодные условия могут привести к бессоннице и упадку сил, пишет РИАМО.

После короткой и аномально теплой зимы пришла ранняя весна. Однако в середине марта похолодало. Синоптики обещают, что апрель будет теплым.