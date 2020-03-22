Жительница Подмосковья в ссоре зарезала мужа

Москва, 22 марта. Труп мужчины с колото-резаным ранением нашли в квартире в подмосковном Дмитрове, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Тело 37-летнего мужчины нашли в доме на улице Космонавтов. Правоохранители задержали 42-летнюю супругу погибшего.

По данным следствия, убийство произошло во время совместного распития алкогольных напитков. Между супругами произошла ссора, которая закончилась поножовщиной.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, ведется расследование, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что в ХМАО гость зарезал на свадьбе жениха. Мужчина скончался от полученных ранений.

Еще одно убийство произошло в Омске, тогда женщина зарезала сожителя, который не хотел сделать музыку потише.