Один человек погиб в ДТП с фурой и легковушками в Подмосковье

Москва, 22 марта. Один человек стал жертвой ДТП на трассе М1 в Одинцово, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла на 76-м километре трассы «Беларусь», столкнулись грузовик и два легковых автомобиля. По предварительным данным, водитель фуры не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Четыре человека получили травмы различной степени тяжести, один скончался на месте. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области произошло серьезное ДТП с участием двух рейсовых автобусов. В результате происшествия погибли два человека, пострадали 16.