Житель Новой Москвы в ссоре до смерти забил мать

Москва, 22 марта. Полиция задержала в Новой Москве мужчину по подозрению в убийстве матери, сообщила представитель пресс-службы СУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел вечером 20 марта в деревне Зверево. Между мужчиной и его матерью 1939 года рождения произошел конфликт, в ходе которого агрессор нанес несколько ударов женщине.

Пострадавшая скончалась от травм в области головы. Полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло за собой смерть человека.

Правоохранители назначили подозреваемому медицинскую экспертизу, чтобы определить, был ли он вменяем в момент совершения преступления, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мужчина обнаружил труп 24-летней девушки с тяжелыми травмами. Оказалось, что его отец-пенсионер насмерть забил молодую собутыльницу.