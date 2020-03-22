Грабитель в Москве вынес антикварную мебель на 19 млн рублей из квартиры студентки

Москва, 22 марта. Грабитель проник в квартиру на востоке Москвы и вынес оттуда вещи на 19 млн рублей, сообщили в столичном ГУ МВД России.

Инцидент произошел на 5-й улице Соколиной горы. В полицию обратилась 23-летняя студентка одного из московских вузов. По словам девушки, из ее дома пропала антикварная мебель, люстры, посуда, холст.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту кражи, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в Москве сотрудники Росгвардии поймали вора, который пытался ограбить квартиру. Задержанный оказался жителем Хабаровского края, который уже отбывал наказание за кражи.