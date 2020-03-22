Пьяный иностранец на иномарке протаранил ограждение возле Красной площади

Москва, 22 марта. Пьяный водитель на каршеринговом авто протаранил бетонное ограждение на Красной площади, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 21 марта, правоохранители задержали нарушителя на Nissan. В салоне автомобиля также находился нетрезвый пассажир.

В отношении задержанных составлены административные протоколы, полиция проводит проверку происшествия. Как передает РЕН ТВ, за рулем иномарки находился 28-летний гражданин Молдавии. Мужчина ездил без водительских прав.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением и врезался в бетонный блок. Он повредил ограждение, где проводят работы по замене брусчатки.

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