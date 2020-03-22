Вильфанд пообещал москвичам аномальное тепло

Москва, 22 марта. Погода на следующей неделе в Москве будет теплой, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Аномальное тепло ожидается во второй половине недели. Температура воздуха в столичном регионе будет на 6 градусов выше климатической нормы.

27 марта столбики термометров покажут 16 градусов тепла. По словам Вильфанда, теплеть в Москве начнет уже с понедельника. Ожидается до 3 градусов выше нуля. В Подмосковье воздух прогреется до 6 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что апрель в московском регионе будет теплым. Однако синоптики не исключили похолодание и заморозки.