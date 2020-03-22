Синоптики предупредили москвичей о прохладной погоде 22 марта

Москва, 22 марта. Переменная облачность без осадков ожидается в столичном регионе в воскресенье, пишут «Метеоновости».

Днем температура воздуха в Москве составит 1 градус тепла, в Московской области столбики термометров покажут 2 градуса мороза. Ветер подует с северо-востока со скоростью до 15 метров в секунду.

Москва находится под влиянием скандинавского антициклона. Атмосферное давление повышенное — 761 мм ртутного столба, геомагнитный фон спокойный, пишет РИАМО.

Весна в этом году пришла рано, но в середине марта похолодало. Синоптики обещают, что апрель в столичном регионе будет теплым, но не исключают небольшие заморозки.