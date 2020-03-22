Собянин заверил в достаточных объемах продовольствия в Москве

Москва, 22 марта. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о достаточном количестве продовольствия в столице.

По словам градоначальника, на складах имеется достаточно продуктов, поэтому проблем с питанием не будет.

«На складах достаточно продовольствия, поэтому проблем нет​​​. Есть повышенный спрос, люди запасаются впрок. Кто-то уезжает на дачу, кто-то, согласно решениям, находится на домашнем карантине. Поэтому такие люди делали запас», — объяснил мэр в эфире телеканала «Россия-1».

Он также отметил, что в целом по стране спрос на продовольствие начал снижаться.

Напомним, ранее на фоне распространения коронавируса и карантина многие россияне начали запасаться продуктами впрок. Однако президент РФ Владимир Путин заверил в отсутствии такой необходимости.

Накануне стало известно, что число заболевших коронавирусом в России увеличилось на 53 человека за сутки, случаи инфицирования зарегистрированы в 18 субъектах. Общее число носителей вируса в стране достигло 306.

Позднее о двух возможных новых инфицированных сообщили в правительстве Сахалинской области. В региональном кабмине уточнили, что в обоих случаях речь идет о предварительных результатах экспресс-тестирования.