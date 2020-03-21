Дочь Нины Руслановой рассказала о состоянии своей матери

Москва, 21 марта. Российская и советская актриса Нина Русланова доставлена в одно из медицинских учреждений столицы. По имеющимся данным, причиной госпитализации послужило обострение хронических заболеваний.

Медики диагностировали у народной артистки нарушение ритмов сердца. Отмечается, что Русланова была одна, когда у нее случился внезапный приступ. Актриса смогла самостоятельно вызвать скорую помощь.

Дочь Руслановой Ольга сообщила Федеральному агентству новостей, что в настоящий момент ее мама чувствует себя хорошо, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Кроме того, она отметила, что эпидемия коронавируса обошла их семью стороной.

Напомним, что в январе этого года Нина Русланова уже попадала в медучреждение. Из-за проблем с сердцем она вынуждена каждые пол года проходить плановые обследования.

Нина Русланова - народная артистка России, на счету которой порядка 150 ролей в кинокартинах. Она запомнилась советскому и российскому зрителю своими ролями в фильмах «Тени исчезают в полдень», «Афоня», «Будьте моим мужем», «Кин-дза-дза».