Вильфанд рассказал москвичам, когда в столицу вернется тепло

Москва, 20 марта. Потепление придет в Москву к середине следующей недели. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, вторая половина будущей недели пройдет под влиянием солнечного фактора. Кроме того, появление тепла будет обусловлено приходом западной части циклона. По предварительным данным, столбики термометров в столице будут фиксировать до плюс 10 градусов.

Вильфанд отметил, что днем 21 марта температура воздуха в Москве будет расти и прогреется до плюс 3 градусов. Ночью ожидается снижение температуры до минус 7 градусов. Скорость воздушных масс будет достигать 10 метров в секунду.