Крупный пожар произошел на складе в Подмосковье

Москва, 21 марта. Масштабный пожар произошел на складе в подмосковном поселке Каналстрой. Огнем охвачена кровля здания, возгоранию присвоен третий номер сложности. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.

Огнем объяты 30 тысяч квадратных метров площади склада. К месту чрезвычайного происшествия направлен пожарный поезд. Спасатели сообщают о том, что есть угроза распространения огня. По предварительным данным, никто не пострадал.

«Общая площадь склада составляет 60 тыс. кв. метров, горит половина на площади», — сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось, что столичные пожарные два часа тушили пожар на теннисном корте учебно-тренировочного комплекса ЛИИ имени М.М. Громова в Жуковском. Пожарные локализовали огонь на площади 1,8 тысячи квадратных метров, передает РИАМО.