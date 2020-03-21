Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве супруги и ее родителей в Москве

Москва, 21 марта. Столичные правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в жестокой расправе над женой и ее родителями на глазах у собственных детей. Об этом говорится на официальном сайте Следственного комитета РФ по Москве.

В ближайшее время мужчина будет доставлен в подразделение ведомства. На месте преступления продолжают работать следователи и криминалисты. Эксперты осматривают место происшествия, опрашивают свидетелей случившегося и соседей.

Правоохранителями возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц». Расследование продолжается.

Напомним, что жестокое убийство произошло в ночь на 21 марта в квартире на Волоколамском шоссе. Источник Федерального агентства новостей в экстренных службах сообщил, что сначала мужчина накинулся с ножом на супругу, а потом убил ее пожилых родителей. Дети 3 и 9 лет не пострадали. После содеянного, москвич позвонил матери и попросил срочно приехать.