Москвич на глазах у детей зарезал жену, тещу и тестя

Москва, 21 марта. В Москве 39-летний местный житель зарезал свою супругу, а также ее родителей на глазах у собственных детей. Об этом сообщил Федеральном агентству новостей источник в экстренных службах.

По предварительной информации, трагедия произошла на севере города. Сначала мужчина накинулся с ножом на супругу, а потом убил пожилую пару. Дети 3 и 9 лет не пострадали. После содеянного, москвич позвонил матери и попросил срочно приехать.

Когда родственница убийцы прибыла на место происшествия, то сразу вызвала полицию. В настоящее время по факту расправы работают следователи, выясняется причина произошедшего. Дети находятся под присмотром медиков.