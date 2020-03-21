Огонь охватил общежитие на улице Панфилова в Москве

Москва, 20 марта. Пожар произошел в четырехэтажном здании общежития на улице Панфилова, 18, в Москве. Из огня пожарные спасли четыре человека, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 22.43. Огонь распространялся на втором этаже четырехэтажного общежития, площадь пожара составила порядка 60 кв. метров.

Прибывшие на место ЧП спасатели эвакуировали из издания четыре человека, сейчас их осматривают медики.

Спустя час (в 23.34) пожар был ликвидирован.

Отметим, некоторые московские СМИ сообщали, что в комнатах, соседствующими с помещениями, где пылал огонь, люди просили о помощи. Как уточнил Федеральному агентству новостей источник в МЧС, по предварительным данным, никто не пострадал.