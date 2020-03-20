Пассажиропоток в столичном метро снизился из-за коронавируса

Москва, 20 марта. Горожане стали реже ездить в московском метро и на наземном железнодорожном транспорте из-за коронавируса. Количество поездок сократилось на 30%. Отмечается, что транспортными услугами стали пользоваться на 60% меньше студентов и школьников. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В ведомстве отметили, что в электричках количество поездок сократилось на 10%. Впервые факт отсутствия пассажиров в городском транспорте стал поводом для радости.

«Надеемся, что этот тренд продолжится. Ведь мы не уменьшаем количество подвижного состава, чтобы у вас было еще больше свободного пространства», — говорится в сообщении.

Кроме того, количество поездок на такси и каршеринге снизилось на 15%. Люди стали намного реже ездить в аэропорты и крупные офисные кварталы, но стали чаще посещать торговые центры, передает РИАМО.

Отмечается, что на дорогах столицы несущественно уменьшилось количество личного автотранспорта — на 172 тысячи машин. Количество ДТП снизилось на 9%.