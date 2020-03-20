Мать брошенного в Серпухове мальчика обвинила в случившемся отца ребенка

Москва, 20 марта. Мать оставила ребенка одного в серпуховской квартире, написала записку и ушла. Женщину удалось отыскать, но она обвиняет в произошедшем отца ребенка. По ее мнению, ребенок остался без присмотра по его вине.

Женщина заявила, что накануне происшествия оставила сына с отцом. Мужчина собрал вещи и ушел, никого не предупредив.

«Ушел, ни сказав ни слова ни мне, ни крестной маме ребенка. Ушел и оставил ребенка одного. Об этом узнала я только вечером», — рассказала мать ребенка.

Мать мальчика не стала рассказывать о том, где она находилась в тот момент. Никаких других подробностей случившегося она также не сообщила. В данный момент правоохранители разыскивают папу мальчика, передает телеканал «360».

Напомним, что двухлетний малыш был найден в съемной квартире на улице Межевой в Серпухове. Ребенок сидел в комнате в полном одиночестве, рядом с ним была найдена записка, в которой говорилось, что малыша нужно отдать полицейским или определить в детский дом.

Медики осмотрели ребенка. В данный момент он находится под наблюдением врачей и работников социальной службы.

Ранее сообщалось, что мать ребенка переехала в Подмосковье из Магадана. Отец женщины рассказал, что два года назад она сбежала от мужа с «другим человеком», как предполагалось, в Тамбовскую область, где живет ее родная мать. Позже, по его словам, она с сожителем и ребенком переехали в Серпухов, передает «Ридус».