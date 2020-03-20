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Памятник Жукову на Манежной площади заменили на новый

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Памятник Жукову на Манежной площади заменили на новый

Москва, 20 марта. Специалисты завершили установку нового памятника маршалу советского союза Георгию Жукову на Манежной площади около Московского Кремля. Прежний монумент был установлен в 1995 году.

Старый монумент был демонтирован, но пока находится на Манежной площади. Композиция нового памятника не претерпела существенных изменений. Маршал по-прежнему сидит на коне, но теперь он отдает честь правой рукой, сама лошадь стоит не на четырех ногах, как это было прежде, а держит переднюю ногу слегка приподнятой.

Никаких информационных стендов, сообщающих о проведении работ в районе памятника, нет. Отмечается, что нижняя часть скульптуры закрыта изображением старого памятника, передает РИАМО.

Напомним, что памятник полководцу Георгию Жукову был возведен в 1995 году к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне. Автором монумента был скульптор Вячеслав Клыков и архитектор Юрий Григорьев.

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