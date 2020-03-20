Жителям Подмосковья рассказали о принципах дистанционного обучения для студентов

Москва, 20 марта. Колледжи и вузы Подмосковья переходят на дистанционное обучение с 21 марта. Очные занятия перестанут проводить до 12 апреля. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

На дистанционное обучение перейдут студенты Московского государственного областного университета, ученики вуза «Дубна», Технологического университета, Академии социального управления, а также колледжей.

Отмечается, что образовательная программа колледжей для домашнего обучения будет работать на платформе «Цифровой колледж Подмосковья». Стоит подчеркнуть, этой же платформой будут пользоваться и в других регионах России, передает РИАМО.

Учебный процесс вузов будет организован на собственных образовательных ресурсах учебных заведений.

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