Рабочий погиб во время строительных работ в Подмосковье

Москва, 20 марта. Разнорабочий погиб от удара тросом по голове на строительной площадке в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

По имеющейся информации, инцидент произошел 19 марта. 39-летний мужчина погиб при укладке водопровода в Химках. Бригада строителей выполняла работы по выносу водопроводной канализации. В какой-то момент с экскаватора сорвалась труба троса и ударила мужчину по голове. Рабочий скончался на месте, передает РИАМО.

В данный момент правоохранители устанавливают подробные причины случившегося. Следователями инициировано проведение судебно-медицинской экспертизы.

Ранее ФАН сообщал, что рабочего насмерть придавило бетонной конструкцией на одной из строительных площадок Москвы. Правоохранители назначили проверку по факту случившегося.