Москвичей предупредили о резком похолодании на выходных

Москва, 20 марта. Гидрометцентр России предупредил жителей Москвы о резком похолодании на выходных. Об этом говорится в сообщении службы.

Похолодание в столице, как и в прошлые выходные, не будет продолжительным, отметили в Гидрометцентре.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что холодная восточная часть антициклона принесет похолодание на десять градусов. В столице, по его словам, ожидаются небольшие осадки в виде снега.

«Температура будет ночью уже минус 2 – минус 4, а по области – минус 7 градусов. Днем температура понизится на 10 градусов и будет около нуля», — сказал Вильфанд в интервью РИА Новости.

По его словам, в воскресенье увеличится давление и установится штилевая, ясная погода, которая сохранится до понедельника, отметила «Вечерняя Москва».