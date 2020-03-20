Писателя Лимонова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Москва, 20 марта. Писателя и политика Эдуарда Лимонова похоронят в пятницу на Троекуровском кладбище в Москве. Лимонов скончался 17 марта в возрасте 77 лет. О его смерти сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

Отмечается, что у входа на кладбище собрались представители незарегистрированной партии «Другая Россия», создателем и руководителем которой был Эдуард Лимонов. Провожать писателя в последний путь будет узкий круг лиц, без широкой общественности, передает «Вечерняя Москва».

Представители пресс-службы «Другой России» сказали, что официальной причиной смерти Лимонова стало онкологическое заболевание.