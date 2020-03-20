Москвичей предупредили об осадках и облачной погоде

Москва, 20 марта. Небольшие осадки и высокая облачность с кратковременными прояснениями ожидаются в Москве и регионе 20 марта. Об этом говорится на сайте «Метеоновости»

По словам синоптиков, столичный регион окажется во власти циклона. В Москве столбики термометров будут фиксировать температуру воздуха до плюс 7 градусов, в области воздух прогреется до плюс 6 градусов.

Скорость юго-западного ветра будет достигать 10 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться и составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что автовладельцы в Москве уже могут готовиться к смене резины на летнюю. Синоптики считают, что плюсовая температура дает основания полагать, что метеоусловия стали достаточно благоприятными для «переобувания» машины, передает «Вечерняя Москва».