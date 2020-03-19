Воробьев пообещал помочь пенсионерам и многодетным семьям во время карантина

Москва, 19 марта. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что нуждающиеся жители региона получат помощь во время эпидемии коронавируса.

Воробьев отметил, что в условиях карантина сложнее всего приходится одиноким пенсионерам и многодетным семьям. Кому-то нужно сходить за лекарствами и продуктами, кому-то — посидеть с детьми.

«Поэтому я дал команду и социальным службам, и главам округов поговорить с каждым, чтобы выяснить, чем мы можем помочь», —сказал глава региона, его слова передает телеканал «360».

Губернатор рассказал, что представители предприятий Московской области предложили помощь. Он пообещал, что в случае необходимости обязательно к ним обратится.

Воробьев уверен, что в каждом муниципалитете должна быть своя команда добровольцев. Эти люди тоже смогут быть полезными. Он еще раз попросил всех соблюдать меры предосторожности по коронавирусу.

По данным на 19 марта, в Подмосковье зарегистрировано 17 случаев заражения коронавирусом. Горячая линия принимает вопросы по коронавирусу. Регион полностью обеспечен продуктами, подчеркнул Воробьев.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин закрыл столичные колледжи с 21 марта по 12 апреля. Он также поручил организовать дежурные группы для школьников 1-4 классов.