Собянин закрыл московские колледжи до 12 апреля из-за коронавируса

Москва, 19 марта. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о временном закрытии колледжей с 21 марта по 12 апреля в связи с коронавирусом.

Глава российской столицы распорядился также, чтобы для учеников 1-4 классов организовали работу дежурных групп численностью не более 12 школьников. Данные меры приняты, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

19 марта стало известно о введении во всех регионах России режима повышенной готовности. Количество зараженных в стране достигло 199, при этом 31 случай заболевания коронавирусом зарегистрировали в Москве.

По последним данным, из столичной инфекционной больницы в Москве выписали еще четырех пациентов. Среди выдоровевших две женщины и двое мужчин. Их тесты на коронавирус дали отрицательный результат. Таким образом в Москве полностью излечились от вируса пять пациентов.

Ранее сообщалось, что в Москве скончалась 79-летняя женщина с коронавирусом. По словам главного патологоанатома столицы, у нее оторвался тромб. В оперативном штабе по вопросам мониторинга коронавируса подчеркнули, что у пожилой москвички было несколько хронических заболеваний.