Сотрудницы УК в Подмосковье помогли спасти из пожара двух маленьких детей

Москва, 19 марта. Сотрудницы управляющей компании (УК) в Электростали помогли спасти двух детей, находившихся в горящей квартире.

Инцидент произошел 17 марта на улице Первомайской. По словам директора МБУ «Электростальская коммунальная компания» Нины Сушко, в этот день проводился осмотр кровли.

Две женщины заметили дым из окон на втором этаже и вызвали пожарных. На балконе появилась женщина и начала кричать. Она попросила спасти ее маленьких детей.

Соседи растянули одеяла, поймав двух малышей. Они предложили матери малышей прыгнуть с балкона, но она отказалась, пояснив, что в квартире остается ее 17-летний брат.

Сотрудницы УК не смогли взломать дверь дома. К тому моменту, когда прибыли пожарные, юноша уже был мертв. А мать спасенных детей выжила, ее госпитализировали, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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