Жительница Подмосковья насмерть забила годовалого сына

Москва, 19 марта. Жительница Истры, которая жестоко избила годовалого сына, предстанет перед судом, сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным ведомства, летом 2019 года 23-летняя девушка сильно избила малыша. Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой, трещиной лобной кости и кровоизлиянием в мозг.

Медики не смогли спасти малыша, он скончался. Правоохранители возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка.

Мать признала вину и раскаялась с преступлении. Экспертиза признала женщину ограниченно вменяемой, ее не освободят от ответственности. Уголовное дело в ближайшее время передадут в суд, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что в Москве нашли годовалого ребенка, который два дня находился без еды и воды рядом с телом мертвой матери.