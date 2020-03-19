Росгвардейцы задержали на месте преступления вора-рецидивиста

Москва, 19 марта. Сотрудники Росгвардии задержали на месте преступления вора-рецидивиста. 45-летний мужчина собирался ограбить одну из московских квартир, но в итоге попал в полицию. Об этом сообщили корреспонденту Федерального агентства новостей в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

«Поздно ночью на пульт централизованной охраны поступила информация о срабатывании датчиков движения в одной из охраняемых квартир, расположенных в жилом доме на Молодогвардейской улице. Оперативно прибыв по адресу, установили, что на втором этаже, где располагается квартира, выбито окно», — пояснили в пресс-службе.

Заблокировав окна и входную дверь охраняемого объекта, Росгвардейцы вошли в квартиру и обнаружили там постороннего мужчину — ранее неоднократно судимого 45-летнего уроженца Хабаровского края.

Оказалось, что злоумышленник проник в квартиру на втором этаже через окно, взобравшись по газовой трубе.

Приехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила и изъяла у подозреваемого перчатки, фонарь и отвертку.

Задержанный передан сотрудникам полиции, возбуждено уголовное дело.