Синоптики пообещали москвичам теплый апрель

Москва, 19 марта. Температура воздуха в апреле в Москве будет выше климатической нормы,сообщил замглавы Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

Весна в этом году в европейской части страны была ранней. Однако в середине марта похолодало. Апрель тоже будет полон сюрпризов — теплее обычного, но с заморозками и снегом.

По словам Киктева, на выходных в столичном регионе будет прохладно. В некоторых районах возможен снег, температура воздуха опустится до ноля, пишет издание «Вечерняя Москва».

Синоптики прогнозируют, что четверг станет самым теплым днем на этой неделе. Днем столбики термометров поднялись до 12 градусов тепла.