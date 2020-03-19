Полиция задержала москвича, напугавшего школьников пистолетом

Москва, 19 марта. Полиция задержала москвича, угрожавшего несовершеннолетним пистолетом, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в подъезде дома на набережной Тараса Шевченко. Пятеро подростков возвращались с занятий и зашли в гости к одному из ребят.

Когда школьники поднимались по лестнице, к ним подбежал мужчина с оружием в руках. Он громко кричал и направлял дуло пистолета то на одного, то на другого, пишет KP.Ru.

В подъезде кто-то услышал шум и вышел на лестничную площадку, спугнув злоумышленника. Родители одного из учеников обратились в полицию.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, позднее полиция задержала подозреваемого.

Ранее сообщалось, что в Туле мужчине выстрелил из травматического пистолета в прохожего. Причиной конфликта стал отказ прохожего дать прикурить.