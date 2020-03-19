Пьяный москвич обманул полицейских о поездке в Китай ради больничного

Москва, 19 марта. Житель Москвы позвонил в полицию и сообщил, что вернулся из Китая, но пускать к себе врачей не планирует, сообщил источник.

Правоохранители начали проверку, в ходе которой выяснилось, что москвич не смог ответить на вопросы о поездке за границу. Мужчина даже не смог сказать, какого числа он вернулся в Россию.

Москвич признался, что пьян и придумал поездку в КНР ради двухнедельного больничного. Мужчина узнал о карантине и решил воспользоваться ситуацией, передает телеканал «360».

По последним данным, в России выявили 147 случаев заболевания коронавирусом, из них 31 человек находится в Москве.

Ранее сообщалось о первом случае смерти пациентки с коронавирусом. По словам патологоанатома, 79-летняя жительница Москвы скончалась от оторвавшегося тромба.

В оперативном штабе Москвы по мониторингу ситуации с коронавирусом отметили, что пациентка страдала от нескольких хронических заболеваний. Вирус представляет большую опасность для россиян старше 60 лет.

Российские ученые Минздрава России полностью расшифровали геном нового коронавируса SARS-CoV-2. В НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева отметили, что эта информация поможет создать эффективную противовирусную вакцину.