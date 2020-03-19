Патологоанатом назвал точную причину смерти москвички с коронавирусом

Москва, 19 марта. Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал оторвавшийся тромб, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы по мониторингу коронавируса.

Главный патологоанатом столицы, профессор Олег Зайратьянц рассказал, что смерть 79-летней пациентки наступила от массивной двусторонней тромбоэмболии легочной артерии.

Он отметил, что несмотря на признаки вирусной пневмонии, изменений в самих легких не произошло.

«Тяжелые сопутствующие хронические заболевания подтвердились, среди них сахарный диабет, цереброваскулярная болезнь, ишемическая болезнь сердца», — отметил Зайратьянц.

Женщина была госпитализирована в Москве 13 марта, два дня она проходила лечение в частной клинике. Затем ее перевели в инфекционную больницу №2.

По последним данным, в России зафиксировано 147 случаев заболевания коронавирусом, из них 31 случай зарегистрировали в Москве. Большинство заболевших вернулись из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу.

Ранее сообщалось, что российские ученые полностью расшифровали геном нового коронавируса, а это поможет создать эффективную вакцину.