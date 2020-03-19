Гидрометцентр предупредил москвичей об ураганном ветре

Москва, 19 марта. «Желтый» уровень погодной опасности продлили в столичном регионе до утра 21 марта, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение действует из-за сильного ветра. Днем воздух в Москве прогреется до 10-12 градусов тепла, ветер усилится до 17 метров в секунду.

В ночь на 20 марта столбики термометров упадут от околонулевой отметки, ветер немного стихнет. В пятницу похолодает до 1 градуса мороза, погода будет облачной, пишет РИАМО.

Как отмечает издание «Вечерняя Москва», четверг обещает быть самым теплым днем на этой неделе. На выходных ожидается прохладная погода.