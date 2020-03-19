Скончавшаяся пожилая москвичка с коронавирусом имела ряд хронических заболеваний

Москва, 19 марта. Пожилая пациентка с коронавирусом скончалась в Москве, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Пациентка была госпитализирована 13 марта, два дня она проходила лечение в частной клинике, после чего ее доставили в инфекционную больницу №2. Результат анализа на коронавирус у 79-летней женщины оказался положительным.

Медики диагностировали у пациентки дыхательную недостаточность, ее перевели в изолированный бокс и подключили к системам интенсивной терапии. Как отмечают в штабе, женщина скончалась от пневмонии на фоне сопутствующих патологий, в том числе ишемической болезни сердца, атеросклероза коронарных сосудов, мочекаменной болезни.

«Пожилая пациентка имела целый ряд хронических заболеваний, включая сахарный диабет 2 типа, атеросклероз, гипертоническую болезнь сердца», — прокомментировала главрач инфекционной больницы №2 Светлана Краснова.

Специалисты установили круг людей, которые контактировали с пожилой женщиной. У них нет тяжелых симптомов заболевания. В оперативном штабе подчеркнули, что инфекционные заболевания тяжело переносят люди старше 60 лет.

Напомним, что вспышка коронавируса произошла в Китае в конце декабря. Очагом распространения инфекции стала провинция Хубэй.

Власти всех стран мира принимают меры, чтобы предотвратить распространение COVID-19. По последним данным, инфицированы 219 тысяч человек, от коронавируса скончались почти девять тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в США жертвами коронавируса стали 150 человек.