Полиция задержала в Домодедово двух мигрантов за кражу оборудования со склада

Москва, 19 марта. Сотрудники строительного гипермаркета в Домодедово похитили более 20 единиц техники и оборудования, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Молодые люди из Средней Азии работали на складе. По данным правоохранителей, они нарушали целостность упаковки и вывозили дорогую технику.

Задержать подозреваемых удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения. Задержанными оказались ранее судимые мужчины, в общей сложности они похитили 23 единицы электроинструментов.

Возбуждено уголовное дело о краже, проводится проверка, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что в Новой Москве произошла стрельба из травматического оружия, один человек получил ранение.