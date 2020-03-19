Мужчина получил ранение в результате стрельбы в Новой Москве

Москва, 19 марта. Один человек получил ранение в результате стрельбы в Новой Москве, сообщили в столичном ГУ МВД России.

В полицию поступило сообщение о стрельбе в Новой Москве. По словам заявителя, в него выстрелили из травматического пистолета во время конфликта.

Нападавший скрылся, правоохранители инициировали проверку происшествия. По некоторой информации, пострадавший был в нетрезвом состоянии, пишет РИАМО.

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