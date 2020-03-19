Теплую погоду пообещали москвичам 19 марта

Москва, 19 марта. Дождливая погода установится в столичном регионе в четверг, воздух прогреется до 11 градусов тепла, пишут «Метеоновости».

В отдельных районах Москвы пройдет дождь, температура воздуха в Московской области составит 6-11 градусов тепла. Атмосферное давление на уровне 749 мм ртутного столба при влажности 50%, пишет РИАМО.

На погоду в московском регионе по-прежнему влияет циклон, скорость ветра усилилась до 10 метров в секунду. Специалисты советуют избегать сильных физических нагрузок и пить много кофе, для бодрости лучше принять контрастный душ.

После короткой и аномально теплой зимы пришла ранняя весна. Март начался в европейской части России с теплой погоды.