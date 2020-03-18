Трое мужчин похитили бизнесмена из Москвы, требуя выкуп в 5,5 млн евро

Москва, 18 марта. Трое мужчин похитили предпринимателя из Москвы и шесть дней держали его в погребе ради крупного выкупа, сообщил источник.

Злоумышленники требовали выкуп в размере 5,5 млн евро. Мачеха предпринимателя обратилась в полицию и заявила, что мужчина надолго никогда не пропадал.

Полиция выяснила, что преступники затолкали бизнесмена в машину на Павелецком вокзале. А затем его вывезли в деревню Тимонино.

Правоохранители задержали злоумышленников — двоих безработных и одного сборщика мебели. Возбуждено уголовное дело о похищении человека, передает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что житель Москвы устроил стрельбу из пневматической винтовки по девушкам-промоутерам.