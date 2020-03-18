Главный раввин России закрыл синагогу в Москве

Москва, 18 марта. Главный раввин России Берл Лазар закрыл синагогу в Московском еврейском общинном центре в Марьиной Роще.

Синагогу закрыли по распоряжению Лазара с 00.00 18 марта. Все прихожане, которые хранят в храме личные вещи, могут забрать их.

Данную меру ввели, чтобы обезопасить людей от коронавируса. Главный раввин призвал верующих работать и молиться дома, больше времени проводить с семьей.

Берл Лазар напомнил, что люди должны заботиться о своем здоровье, поскольку это «один из путей служения Всевышнему». В связи с этим московских синагогах число молящихся ограничили до 50 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал руководство столичных компаний отправить работников на удаленку. Особенно это касается женщин, у которых дети школьного возраста.



