Собянин призвал московские компании перевести сотрудников на удаленную работу

Москва, 18 марта. Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал работодателям перевести сотрудников на удаленную работу в связи с коронавирусом.

Перевод сотрудников на работу из дома необходим, в первую очередь, женщинам, дети которых в ближайшее время не будут ходить в школу.

«В сложившихся обстоятельствах обращаюсь с просьбой ко всем работодателям города Москвы перевести часть ваших работников на работу из дома», — отметил Собянин, его цитирует РИАМО.

Он призвал компании поделиться опытом организации удаленной работы. Лучшие материалы будут опубликованы на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Собянин отметил, что сейчас желательно перевести на удаленку не менее 30% офисных работников. Он напомнил, что даже при работе из дома работники должны выполнять возложенные на них обязанности.

Напомним, что в Москве ввели ряд мер для предотвращения распространения коронавируса. Это касается запрета проведения массовых мероприятий численностью более пяти тысяч человек.

Ранее сообщалось, что из больницы в Коммунарке выписали более 100 пациентов, у которых не подтвердился коронавирус. С начала марта медучреждение приняло почти 500 пациентов.