Росгвардейцы задержали в Москве распространителя наркотиков

Москва, 18 марта. Сотрудники Росгвардии задержали злоумышенника в районе Литовского бульвара в тот момент, когда подозреваемый делал «закладки».

При патрулировании ЮЗАО Москвы росгвардейцы заметили молодого человека, который что-то прятал в кустах. Увидев правоохранителей, он попытался скрыться, но злоумышленника задержали.

Задержанный оказался 30-летний житель Московской области. Он признался, что делал «закладки» с наркотиками. Сотрудники Росгвардии вызвали следственно-оперативную группу, которая изъяла у подозреваемого 13 свертков.

Экспертиза установила, что это синтетические наркотик. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке и транспортировке наркотических веществ.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии задержали водителя, который насмерть сбил пешехода во Владимире.