Коронавирус не подтвердился у 106 пациентов больницы в Коммунарке

Москва, 18 марта. Более сотни пациентов выписали из больницы в Коммунарке, сообщили в московском штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

У всех 106 пациентов тест на коронавирус показал отрицательный результат. В больнице нет ни одного человека с тяжелой формой заболевания.

В больнице находятся 408 человек, у 37 подтвержден диагноз коронавирус. Всем пациентам оказывается квалифицированная медицинская помощь.

С 1 марта больница в Коммунарке приняла 499 пациентов с подозрением на коронавирус. Они находятся на 14-дневном карантине для уточнения диагноза.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти продумывают меры по предотвращению распространения коронавируса. Москвичам оперативно сообщают информацию о заболевших, чтобы локализовать проблему и свести риски к минимуму.