Синоптики предупредили москвичей о дожде и сильном ветре

Москва, 18 марта. Теплая погода установится в Москве в среду, воздух прогреется до 7 градусов тепла, пишут «Метеоновости».

Облачную погоду с небольшими осадками ожидают 18 марта. в Московской области столбики термометров поднимутся от 2 до 7 градусов тепла. Местами пройдет небольшой дождь.

На погоду в столице влияет периферия антициклона. Ветер усилится до 12 метров в секунду, атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба, пишет РИАМО.

Специалисты советуют москвичам вести активный образ жизни, часто проветривать помещения, выходить на прогулку на улицу.