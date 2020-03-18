Соседи рассказали подробности о семье ребенка, сидевшего рядом с умершей матерью

Москва, 18 марта. Жители дома в Москве, в одной из квартир которого нашли маленького ребенка с мертвой матерью, рассказали, что из злополучной квартиры часто слышались крики и скандалы.

Ранее в Москве в одной из квартир на улице Партизанской было найдено тело погибшей женщины. Рядом с ней без еды и воды два дня находилась ее годовалая дочка.

«Я вчера слышал какие-то крики, какой-то мужчина что-то кричал. Что-то я слышал там, матерное было: «Какого черта, какого черта?». Минут сорок подряд», — рассказал телеканалу РЕН ТВ сосед.

Девочка двое суток не ела и не пила, истощенного ребенка госпитализировали. На теле ее матери эксперты обнаружили многочисленные ушибы и ссадины. Изначально сообщалось, что следов борьбы на теле не было видно.

Ранее стало известно, что столичные следователи проводят проверку по факту смерти женщины. По данным правоохранителей, в одном помещении с трупом и маленьким ребенком находился сожитель погибшей. Мужчина был сильно пьян и не понимал, что произошло.

Стражи правопорядка назначили проведение судебно-медицинской экспертизы для того, чтобы установить точную причину смерти женщины. Ребенка потерпевшей передали родственникам, передавал телеканал «360».