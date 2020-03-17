Женщина убила сожителя в ходе пьяной ссоры в Подмосковье

Москва, 17 марта. Женщина смертельно ранила ножом своего сожителя во время застолья в столичном округе Серпухов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

По данным правоохранителей, убийство произошло 15 марта в одной из квартир жилого дома в Серпухове. Женщина распивала спиртные напитки со своим сожителем. Во время застолья между ними завязался конфликт, в результате которого подозреваемая взяла нож и нанесла удар в область шеи своему собутыльнику. Мужчина скончался на месте, передает РИАМО.

«Задержана гражданка одного из соседних государств, подозреваемая в убийстве своего 49-летнего знакомого», — сообщили в полиции.

Женщина призналась в содеянном. Возбуждено уголовное дело, правоохранители устанавливают подробные обстоятельства случившегося и собирают доказательства преступления.