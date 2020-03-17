Подмосковным коммунальщикам будут измерять температуру перед работой

Москва, 17 марта. Сотрудники коммунальных служб Подмосковья будут измерять температуру перед рабочей сменой. Соответствующее постановление выпустило министерство жилищно-коммунального хозяйства региона.

Работников обязали внимательно следить за состоянием своего здоровья. Показатели температуры будут ежедневно вноситься в специальный журнал.

Министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский посоветовал горожанам отказаться от посещения клиентских офисов и касс Единого информационно-расчетного центра. Он отметил, что в сложившейся ситуации лучше всего пользоваться дистанционными услугами. Для этого существует «Единый личный кабинет» и контактный центр.

«То есть в удаленном доступе любой житель может заказать себе платежку, увидеть ее и оплатить», — сказал министр.

Плательщики смогут передать показания счетчиков, оплатить счета за коммуналку и сделать взносы на капитальный ремонт. Отправка и получение всех документов тоже может осуществляться удаленно, передает телеканал «360».

Стоит отметить, что в регионе проходит ежедневная дезинфекция мест общего пользования. Этажи в зданиях, дверные проемы, лифты, поручни и кассы подвергаются обработке специальными средствами. Такие же меры предпринимают в общественном транспорте и в офисах государственных учреждений.