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Полиция изъяла крупный арсенал оружия в Подмосковье

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Полиция изъяла крупный арсенал оружия в Подмосковье

Москва, 17 марта. Правоохранители обнаружили крупный арсенал оружия и боеприпасов в Подмосковье. В результате совместной операции МВД и ФСБ России были задержаны четверо подозреваемых. Об этом говорится на сайте «МВД Медиа».

По имеющимся данным, 50 единиц стрелкового оружия и более 7 тысяч боеприпасов хранились в столичном округе Мытищи и городе Долгопрудный. Подозреваемые разместили оружие в трех квартирах и частном доме.

Правоохранители провели обыски, в результате которых были обнаружены пулеметы, карабины, винтовки, автоматы, пистолеты-пулеметы Шпагина, пистолеты различных систем, а также револьверы и гранаты. Кроме того, были изъяты более 7 тысяч боеприпасов и детонаторы, передает РИАМО.

Специалисты провели экспертизу, которая показала, что часть вооружения вполне пригодна для стрельбы. Часть образцов еще предстоит изучить.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ.

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