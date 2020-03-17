Москвич с коронавирусом рассказал о лечении в клинике в Коммунарке

Москва, 17 марта. Москвич с коронавирусом рассказал об условиях содержания и методах лечения в инфекционной клинике в Коммунарке. Мужчина попал в медучреждение после возвращения из Испании.

По его словам, персонал клиники уделяет основное внимание пациентам с тяжелыми симптомами болезни. Он добавил, что в клинике есть люди с серьезными осложнениями. Это пациенты, у которых заболевание перешло в пневмонию.

«Таким людям ставят капельницы, они пьют антибиотики», — отметил он.

Таких пациентов, по словам мужчины, переводят в реанимационное отделение и подключают к аппарату искусственной вентиляции легких, передает телеканал «360».

Стоит отметить, что москвич находится в медучреждении уже три дня. 10 марта он прилетел из Испании и почувствовал себя плохо.

«У меня был озноб, ломало тело, я лег спать, а ночью поднялась температура. Уже с утра я вызвал скорую», — рассказал мужчина.

По его словам, до госпитализации у него была всего одна встреча. Людей, которые с ним контактировали, поместили в карантин. Сам он останется в клинике еще на две недели. Большую часть времени мужчина посвящает чтению и изучению английского языка.

Он подчеркнул, что полностью согласен с мерами, которые были введены в столице для нераспространения инфекции. Он выразил предположение, что если бы то же самое сделали в Испании, когда он там был, то болезнь могла обойти его стороной.